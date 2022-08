Fábio Silva é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor - Divulgação/ Facebook

Publicado 06/08/2022 07:00

Chegou esta semana aos contatos do WhatsApp da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj um vídeo para divulgar os feitos do colegiado. Quer dizer... do colegiado sob a presidência de Fábio Silva (União). O nome do deputado aparece em 37 dos 43 segundos de duração das imagens, ocupando espaço equivalente ao do parlamento. "A Comissão de Defesa do Consumidor tem como seu presidente o deputado Fábio Silva, que segue exercendo suas atividades legislativas normalmente", foi a resposta institucional à coluna.