Convenção deu destaque ao presidente e candidato Everaldo - Divulgação

Convenção deu destaque ao presidente e candidato EveraldoDivulgação

Publicado 05/08/2022 09:00

Novamente na presidência do PSC depois de derrubar as cautelares que o afastavam de funções partidárias, Pastor Everaldo aproveitou a convenção estadual, na terça-feira (2), para fazer a festa. Quem não gostou muito foram os aspiras atraídos para a legenda durante a ausência do homem. Afinal, ao chegarem ao local, foram surpreendidos por um enorme banner com a cara do pré-candidato a federal — que, ainda por cima, levou o número de urna mais fácil de ser lembrado. Ao 20 da sigla, ele acrescentou o 22, tendo o ano eleitoral todinho para si. A turma reclamou um tanto de o evento ter ganhado ares de lançamento individual quando, na verdade, tratava-se de uma festa coletiva. Só quem faltou foi Cláudio Castro (PL): a segurança do chefe do Guanabara chegou por volta das 18h, mas o governador acabou desistindo. Quem se deu bem foi Clarissa Garotinho (União). O nome da deputada nem foi citado — mas o apoio à candidatura ao Senado foi registrado na ata.

Campanha em eco ao nome

A Ecoponte, que administra a Ponte Rio-Niterói, está usando a reciclagem para converter as notinhas do pedágio em desconto na conta de luz. O acúmulo dos recibos descartados nas lixeiras desde janeiro deste ano, somado a outros resíduos recicláveis coletados pela empresa, resultou em uma montanha de 748 quilos. O material foi repassado à Enel, companhia de energia elétrica, e resultou em uma economia de R$ 219,35 na luz da Orquestra da Grota.

Setor sempre em alta

O Instituto Zeca Pagodinho e a Fundec, ambos em Caxias, acrescentaram mais um curso gratuito na sua grade: o de Moda, intitulado Moldando o Amanhã. E fez sucesso: foram quase 1,5 mil inscrições para o segmento bilionário.

Picadinho

O espetáculo "Um Outro Olhar - Teatro Cego" acontece até domingo, no Teatro Sylvio Monteiro, com entrada gratuita, em Nova Iguaçu.

O Recreio Shopping recebe, de hoje ao dia 31 de agosto, o Festival interativo gratuito "Tesouros do Japão".

Idealizado por Carlos Alberto Serpa, o Teatro Cesgranrio recebe neste sábado o show de El Pavuna.

A presidente da Caarj/OAB, Marisa Gaudio, lançou a campanha Advocacia Solidária, para a arrecadação de roupas, alimentos e itens de higiene.