Paulo Ganime (Novo), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro - Divulgação

Paulo Ganime (Novo), pré-candidato ao governo do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 04/08/2022 15:26

Paulo Ganime (Novo) foi o primeiro aspira a governador — e único, até agora — a se apresentar a Justiça Eleitoral. Os registros foram abertos no último dia 20, quando as convenções partidárias tiveram início, e os candidatos têm até 15 de agosto para formalizar a inscrição.

Mas já tiveram os nomes anunciados na corrida: o governador Cláudio Castro (PL), o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), além de Eduardo Serra (PCB), Cyro Garcia (PSTU). No sábado (30), a convenção do PMB optou por Wilson Witzel no lugar do coronel reformado da PM Emir Larangeira.