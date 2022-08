Projeto Bombeiro Mirim, também é realizado em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 03/08/2022 16:59

A Alerj enviou a Cláudio Castro uma sugestão para regulamentar a presença de bombeiros civis em locais com grande aglomeração. A indicação legislativa, apresentada pelo deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL), foi publicada nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial. Agora, fica a critério do governador seguir ou não o decreto, que já está até redigido.

No documento, fica sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor a fiscalização da presença desses profissionais nos estabelecimentos. E, ainda de acordo com a regulamentação, as receitas decorrentes das penalidades terão o valor revertido ao Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor — Feprocon.

“A retomada de eventos com público reforça a necessidade de regulamentação da lei. Nosso objetivo é garantir mais segurança em ambientes com grande circulação de pessoas. A presença de bombeiros civis pode ajudar na prevenção de incêndios e garantir um rápido socorro em acidentes, possibilitando salvar vidas”, explica o deputado Rodrigo Bacellar.