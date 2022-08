Ocupação de tropas federais no Compléxo do São Carlos. Estefan Radovicz / Agência O Dia CIDADE,RIO,POLÍCIA,TROPAS,FEDERAIS Byline - Estefan Radovicz / Agência O D

Publicado 03/08/2022 09:00 | Atualizado 03/08/2022 09:32

Até o momento, os diretórios fluminenses de quatro partidos já enviaram os registros de candidatura à Justiça Eleitoral: PL, Novo, Solidariedade e a federação PSOL-Rede. O primeiro tinha motivo para pressa: garantir a elegibilidade daquele que é tido como um dos principais puxadores de votos, Gabriel Monteiro. Afinal, mesmo que ele venha a ser cassado pela Câmara — como, aliás, foi a indicação do parecer apresentado ontem pelo relator do caso no Conselho de Ética, Chico Alencar — conseguirá se manter na corrida caso a postulação já tenha sido homologada. O partido do ex-PM é também o que mais tem aspiras que indicam no nome de urna alguma relação com as forças de segurança. Os títulos incluem coronel, major, general, sargento e delegado — os últimos, chegam a seis, entre federais e estaduais. Curiosamente, o único pastor vem do PSOL, o evangélico Henrique Vieira. O Solidariedade, por sua vez, tem um bispo, Celso Horácio.





Lugar garantido na foto para a posteridade

Quem viu as imagens da coletiva de imprensa, ontem, na qual Chico Alencar apresentou o parecer pela cassação de Gabriel Monteiro, ficou com a impressão de que o Conselho de Ética ganhou mais um quadro. Verônica Costa — do mesmo PL de Monteiro, porém, uma das poucas a criticar o colega logo de saída — postou-se junto aos membros do colegiado... e lá ficou até o fim. Enquanto isso, permaneceram na lateral Tarcísio Motta, Paulo Pinheiro, Mônica Benicio, Reimont, Siri — e Chagas Bola, com uma cara de poucos amigos.

Busca pelo voto por meio da cantoria

Cláudio Castro solta a voz em evento em ParacambiDivulgação

O governador Cláudio Castro (PL) já descobriu a maneira de arrancar aplausos em suas agendas: usar o microfone primordialmente para cantar. Foi assim no sábado passado, em Paracambi, no lançamento da candidatura de Doutor Flávio (PL) a federal. De violão em punho, ex-músico gospel praticamente teve que ser retirado do palanque à força, para seguir com a agenda intensa.

Próxima parada: Buenos Aires

As icônicas estações de trem das cidades do Vale do Paraíba, em especial Barra do Piraí, são o tema do documentário "Entroncamentos — vida e memória nas estações ferroviárias do Vale do Paraíba", cuja estreia mundial acontecerá no Festival Internacional de Buenos Aires. E alguns dos pontos retratados estão em vias de voltar a receber comboios. A Secretaria estadual de Turismo espera reativar a linha turística Conservatória-Ipiabas até a véspera do Natal.

O caldo engrossou

O PT-RJ deu um xeque no PSB: foi aprovada ontem uma resolução abandonando Marcelo Freixo, para "debater alternativas de coligação majoritária". Tudo por causa da "candidatura divisionista e aventureira" de Molon.

Definição no horizonte do PDT

Enquanto segue a treta do PSB com PT, o PDT também tem seu próprio imbróglio a resolver. Hoje, a Executiva se reúne para bater o martelo sobre a candidatura ao Senado. Estão concorrendo Ivanir dos Santos e Cabo Daciolo.

Picadinho

Carlos Lupi, Ciro Gomes e Antonio Neto participam nesta quinta da convenção estadual do PDT em São Paulo, às 17h, no Palácio do Trabalhador.

O espetáculo Kato Kawasaki, de Paulo Bond Simões, estreia quinta-feira, às 20h, no Teatro Cândido Mendes.

Ao longo de agosto, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage retoma o projeto Cine Lage, sempre às quartas-feiras, 19h.

Todos os 11 atuais ministros do STF são coautores do livro "Liberdades", que será lançado hoje, em Brasília, pelo Instituto Justiça & Cidadania (IJC).