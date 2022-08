Pastor Everaldo foi preso em agosto de 2020, na mesma ação que afastou Witzel do governo. - Reprodução Facebook

Publicado 02/08/2022 16:23 | Atualizado 02/08/2022 16:49

Os candidatos do Partido Social Cristão serão definidos em convenção partidária estadual esta noite, no Rio de Janeiro. O evento contará com a presença do Pastor Everaldo, que retomou recentemente a presidência do partido, após a revogação de duas medidas cautelares que o impediam de exercer a função.

A campanha do PSC deste ano tem como base o lema "Meu Brasil Conservador" e pretende reforçar os principais valores do partido: defesa da vida e da mulher, da família, da liberdade econômica e da segurança. O objetivo é nortear as candidaturas do PSC em todo o país.

Pastor Everaldo ficou afastado por quase dois anos da presidência do partido, após ter sido alvo da operação Tris In Idem, que investigou a corrupção na Saúde do estado e culminou com a prisão do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, atualmente filiado ao PMB.

Everaldo chegou a ser preso em agosto de 2020, mas foi solto no ano passado por determinação da Justiça Federal do Rio de Janeiro.