André Ceciliano, Jorge Felippe Neto e Ricardo Telles, representante de taxistas - Divulgação

Publicado 05/08/2022 10:00

Com ótimo trânsito entre taxistas, Jorge Felippe Neto (Avante) levou ontem o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), para uma conversa com os amarelinhos. E a dupla deu à categoria uma notícia que fez os olhinhos brilharem tal qual em uma onda verde de sinais: na terça-feira (9), será pautado um projeto do deputado de Bangu — que ganhou coautoria do petista — para criar na AgeRio uma linha de crédito de R$ 80 mil para a troca de veículos. E também já há uma emenda em planejamento, prevendo prioridade à compra de automóveis produzidos no estado.