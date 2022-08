Vereador Gabriel Monteiro - Divulgação

Publicado 02/08/2022 17:59

O parecer favorável à cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro, por quebra de decoro parlamentar, foi anunciada nesta terça-feira (2). Depois de meses de investigação, o relator do processo ético-disciplinar contra o vereador, Chico Alencar (PSOL), apresentou as conclusões finais em coletiva de imprensa, no Salão Nobre.

A previsão é de que Gabriel tenha 5 dias úteis para apresentar a defesa final e, depois disso, o Conselho se reunirá dia 11 para votar o parecer. Já no dia 16, o caso deve ir a plenário.