Roberto JeffersonDivulgação

Publicado 02/08/2022 00:00 | Atualizado 02/08/2022 10:07

A candidatura de Roberto Jefferson à presidência, aprovada ontem na convenção do PTB, contrariou o desejo da cúpula, que preferia vê-lo trabalhar pela eleição de deputados federais. Afinal, é o tamanho da bancada que vai ditar o percentual do fundo partidário destinado a cada legenda. Mas a turma logo percebeu que uma corrente de ar vinda do Mato Grosso do Sul estava na iminência de se tornar um furacão — e, em uma demonstração de união, tratou de votar de forma unânime. Embora muitos simpatizantes de Bob Jeff tenham se decepcionado, pois esperavam o apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), a intenção não é antagonizar o presidente — e sim atrair o eleitorado ainda mais à direita e que estava disposto a engrossar as estatísticas de brancos e nulos. E quem já planejava fazer campanha no rastro do Zero Um da República, tem o sinal verde. Inclusive, no sábado, Daniel Silveira e Rodrigo Amorim participam de uma motociata, que acaba... na Aldeia Maracanã.





Witzel e o 'prejuízo à imagem do parlamento'

O estadual Anderson Moraes (PL) parece ter gostado do título de "carrasco de Witzel" — e quer mais. Ele enviou um ofício ao procurador da Assembleia Legislativa pedindo providências em relação à decisão do PMB de lançar o ex-juiz como candidato ao governo. No documento, a decisão partidária é chamada de "afronta" à Casa e ao TJ — afinal, no processo de impeachment, os poderes condenaram o ex-governador a cinco anos de inelegibilidade — e argumenta que a postulação causa "possível prejuízo à imagem deste parlamento".

Presidenciável do PROS no fio da navalha

O pré-candidato à presidência do PROS, Pablo MarçalReprodução / Redes sociais

Os pré-candidatos do PROS estão em polvorosa com a reviravolta no partido, que voltou ao comando de Eurípedes Júnior. É que a mudança na Nacional ocorreu antes de os registros serem protocolados no sistema do TSE. Mas quem realmente está na corda bamba é o presidenciável Pablo Marçal: o grupo agora no poder quer focar os recursos no fortalecimento da bancada federal.

Providenciando o reembolso

Assim que leu o Diário Oficial de ontem, Teresa Bergher (Cidadania) correu para redigir um requerimento de informações. É que a Secretaria de Governo publicou um patrocínio de R$ 315 mil à V Conferência Internacional de Louvor e Adoração Somos Um — que, no site Sympla, tinha ingressos a R$ 125. Segundo a Segovi, os organizadores disponibilizaram o evento pago na plataforma antes do patrocínio, e ontem mesmo trataram de tornar as inscrições gratuitas.

Mais uma manifestação

Os servidores municipais estão impacientes. Eles estão sem reajuste desde 2019, embora o caixa tenha fechado no azul no ano passado. A turma vai fazer pressão sobre Eduardo Paes na entrada principal da prefeitura.

Louvores e pautas conservadoras

Mesmo na convenção de Luciano Bivar — que, à altura, ainda estava no páreo presidencial — Clarissa Garotinho (União) investiu no figurino bolsonarista. Vestida de amarelo, a aspira ao Senado disse no discurso que "Supremo, só Deus".

Picadinho

Empreendedores de Paquetá criam o projeto 'Sextou, Paquetá!" que apresenta eventos para trazer visitantes e aumentar o movimento na ilha.

O espetáculo antirracista "À Margem" está em cartaz de quinta-feira a domingo no Centro Coreográfico RJ, na Tijuca.

A Biblioteca Parque de Manguinhos está com vagas abertas para cursos gratuitos. As inscrições são na própria unidade.

Até dia 13 a exposição "Modernidades Emancipadas" estará na Danielian Galeria, com obras raras de artistas que ficaram à margem da história oficial.