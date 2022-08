Eduardo Pazuello, ex-ministro da saúde - José Dias/ PR

Publicado 31/07/2022 11:00 | Atualizado 01/08/2022 15:30

A candidatura a deputado federal de Eduardo Pazuello pelo Rio movimenta as fardas do PL em... São Paulo. Ao escolher o número de urna, o oficial da PM paulista Capitão Souza quis receber exatamente os mesmos algarismos do ex-ministro da Saúde. Aliás, a principal dobrada do general do Exército também já ostentou uniforme — mas da PM do Rio: o estadual Coronel Salema.