A ativista Indianara Siqueira está atualmente no PTFábio Costa/Agência O Dia

Publicado 31/07/2022 07:00 | Atualizado 01/08/2022 14:53

No que depender do PT, o PSOL vai perder o posto de casa preferencial de ativistas identitários. E foi justamente na legenda fundada por dissidentes que o Partido dos Trabalhadores foi buscar quadros para reforçar a sua nominata na seara LGBT. Ao menos três ex-candidatos pelo PSOL, com votações consideradas intermediárias, estão nas hostes de Lula: Indianara Siqueira, que já tinha migrado em 2020 para concorrer à Câmara do Rio; Carol Quintana, ativista lésbica de Teresópolis; e Kawan Lopes, da Zona Oeste.