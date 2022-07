Ex-governador do Rio, Wilson Witzel - Jefferson Rudy/Agência Senado

Ex-governador do Rio, Wilson WitzelJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 30/07/2022 13:33

A convenção do PMB, realizada no começo da tarde deste sábado (30), sagrou Wilson Witzel como o nome do partido na disputa pelo governo do estado. Ele concorreu pelo posto com o coronel reformado da PM Emir Larangeira, que chegou inclusive a ser entrevistado por diversos veículos como o pré-candidato da legenda.

A vitória do ex-governador eleito em 2018 e afastado do Palácio Guanabara devido a um processo de impeachment foi com emoção: na contagem cabeça a cabeça dos filiados que compareceram à convenção, ele levou a melhor com uma vantagem de apenas três votos.