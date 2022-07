De Barca a caminho da Ilha de Paquetá vendo o nascer do sol na Baía de Guanabara - Daniel Castelo Branco

Publicado 28/07/2022 09:00

A parceria entre a Secretaria estadual de Transportes e a UFRJ para (finalmente) criar um novo modelo de concessão para as barcas vai enfrentar sua primeira prova de fogo no dia 9. É quando o campus do Fundão recebe uma audiência pública para discutir o transporte aquaviário, que vem capengando há anos. A lista de convidados chama atenção: além da população que transita por portos já atendidos, como Niterói, Paquetá e Angra dos Reis, foram convocadas sociedades de Duque de Caxias, São Gonçalo e Magé — linhas há muito demandadas, mas nunca lançadas aos mares. O plano de trabalho da universidade prevê a entrega do documento final — para, então, o governo poder licitar os serviços — em dezembro. O problema é que o contrato com a atual concessionária, a CCR, vence em fevereiro. Mas navega pelas correntes de suspiros do Palácio Guanabara que o governo tem R$ 1,3 bilhão para garantir a manutenção da operação até a nova empresa assumir.





Rei da esquiva

Carlos Siqueira incorporou Muhammad Ali, ontem, na coletiva para anunciar a chapa Freixo-Maia. Tal como o lutador, o presidente nacional do PSB se desviou da grande pergunta: "Molon fica ou sai da disputa pelo Senado?".





Política além de cargos eletivos

O ex-vereador de Quatis Hélio Ricardo, citado pela coluna em 09/07, esclarece que não foi alvo de cassação pela defesa das pautas de direitos humanos. Ele se afastou das urnas, mas continua ativamente participando da política.

Picadinho

De hoje até domingo acontece a 4ª edição do evento científico Masterclass, focado em atualização terapêutica e inovação científica para a prática clínica.

O Theatro Municipal de Niterói recebe o musical "Sobre as Ondas do Mar", com dança, teatro e música ao vivo, sexta-feira.

O pianista Adaury Mothé celebra 30 anos de carreira no Dolores Club, hoje, às 21h, com o lançamento do seu segundo álbum solo.

Em tempos de Copa do Mundo, Ava Galleria homenageia futebol e arte na exposição 'The Game of Art', com curadoria de Helena e Edson Cardoso, até domingo.