Vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Márquez almoça com Chico Buarque e políticos de esquerdaDivulgação

Publicado 27/07/2022 17:00

A vinda da vice-presidente eleita da Colômbia não se restringiu a São Paulo. Nesta quarta-feira (27), Francia Márquez, que toma posse no próximo dia 7, esteve no Rio de Janeiro. Ela foi recebida para um almoço pelo casal Carol Proner e Chico Buarque, no Leblon.

Também participaram do encontro as deputadas federais Jandira Feghali (PCdoB) e Benedita da Silva (PT). Jandira, aliás, só precisou se deslocar poucos quilômetros para o compromisso que teve em seguida: ela era uma das personalidades presentes na coletiva que selou a entrada de Cesar Maia (PSDB) na chapa de Marcelo Freixo (PSB) pelo governo do Rio.

Ontem, Márquez foi recebida pelo ex-presidente Lula (PT) na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo.