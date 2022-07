Retirada da casa da árvore, prática conhecida como 'anelamento', leva à morte da planta - Foto de leitor

Publicado 27/07/2022 07:00

Coletivos de proteção da vegetação urbana flagraram a tentativa de matar um exemplar de pau-ferro no Grajaú. A retirada da casca do tronco faz com que a árvore perca nutrientes e, assim, vá definhando. Acionada, a Patrulha Ambiental esteve no local e constatou a irregularidade — e emitiu uma advertência aos moradores da casa em frente. O 1746 recebe denúncias de crimes ambientais.