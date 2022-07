O ex-prefeito de Itaboraí Sadinoel Souza - Divulgação

O ex-prefeito de Itaboraí Sadinoel Souza Divulgação

Publicado 27/07/2022 11:00

Desafeto de longa data do poderoso Altineu Côrtes, o ex-prefeito de Itaboraí e pré-candidato a federal Dr. Sadinoel (PSD) está querendo espraiar o eleitorado pela vizinhança — e vai ciscar justamente no reduto do presidente do PL fluminense. Amanhã, ele se reúne em São Gonçalo com líderes políticos da segunda cidade mais populosa do Rio. E ainda leva André Ceciliano (PT) e o filho Andrezinho a tiracolo à terra de Capitão Nelson e Douglas Ruas (PL).