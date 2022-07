Veículo movido à GNV que explodiu na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 26/07/2022 19:36

O deputado reitera ser muito importante que a empresa e os equipamentos instalados no veículo tenham certificação do Inmetro. Além disso, chama atenção para a manutenção do cilindro de gás, que deve ser retestado a cada cinco anos, ou em caso de qualquer acidente. Para realizar a vistoria anual do veículo, ele ainda pondera que é necessário procurar um Organismo de Inspeção (OI).