Anderson Moraes (PL) entrega exemplar de seu livro a BolsonaroReprodução

Publicado 26/07/2022 07:00

Beneficiado com o uso do 120, marca dos Bolsonaro, Anderson Moraes (PL) entregou o primeiro exemplar de seu livro ao chefe do clã. Ele foi pessoalmente ao aeroporto no sábado (23) para receber o presidente e entregar o mimo.

"Tchau querido" será lançado no dia 11, em um restaurante na Barra, contendo seu relato sobre o período que vai da campanha de 2018 até o impeachment de Wilson Witzel. Como seria de se esperar, a imagem do ex-governador não é nada lisonjeira. Na narrativa do carrasco, o ex-juiz aparece como alguém que fazia o possível para entrar na aba de Flávio Bolsonaro. Um dos episódios narra ânimos exaltados em Marechal Hermes depois de o então candidato ao governo subir ao carro de som e tentar falar ao microfone.