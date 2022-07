Clarissa Garotinho e Romário na convenção do PL - Divulgação

Publicado 25/07/2022 12:12

Pelo menos três pré-candidatos do Rio de Janeiro ao Senado estiveram na convenção que oficializou Bolsonaro candidato à reeleição pelo PL, no domingo (24). Além do aspira do partido, Romário, Clarissa Garotinho (União) e Daniel Silveira (PTB) compareceram ao Maracanãzinho.

Curiosamente, o peixe fora d'água era o próprio Baixinho, que demonstrou desconforto. Não é para menos, já que seus adversários estavam mais do que à vontade. Por um lado, a ala mais radical do bolsonarismo saudou o petebista como popstar. Já a filha de Anthony Garotinho, muito próxima do próprio presidente e de seu entorno, desfilou com desenvoltura entre os figurões do Partido Liberal, como os ex-ministros Tarcísio de Freitas e Pazuello.

Para piorar, o ex-atacante da Seleção chegou a enfrentar vaias. E reagiu com a conhecida frieza da grande área.