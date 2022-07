ETE Barra da Tijuca - Reprodução / Cedae

Publicado 24/07/2022 08:00

Com seis meses desde o início das operações da concessionária Iguá, a Estação de Tratamento de Esgoto da Barra — que também atende moradores do Recreio e de Jacarepaguá — registrou um aumento de 20% na vazão. Isso poderia ser resultado de chuvas ou de ampliação da rede, mas não é o caso. A empresa explica que o ganho foi obtido apenas com melhorias estruturais, como inspeções em travessias e reservatórios, além de desobstrução e instalação de geradores, acabando com a instabilidade elétrica.