Lançamento da pré-candidatura de Luiz PauloDivulgação

Publicado 23/07/2022 08:00

Eduardo Paes rasgou a seda para Luiz Paulo no lançamento da pré-candidatura do deputado à reeleição. No mesmo partido depois de 20 anos — antes de se reencontrarem no PSD, ambos passaram pelo ninho tucano —, o veterano lembrou a dobradinha em 2000. Na ocasião, o atual prefeito se elegeu deputado federal com 186 mil votos, enquanto o estadual recebeu 65 mil. "Chegou a hora de superar essa marca", respondeu o cacique, prometendo empenho pessoal. E ainda disse que filiar o aspira era um "sonho de consumo".