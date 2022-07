Pré-candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado recebe o apoio do PSOL - Reprodução

Publicado 22/07/2022 09:00

O PT do Rio aumentou a aposta, mas o PSB cobriu — e agora aguarda a nova rodada, com a convicção de que conseguirá manter a federação na aliança em torno de Marcelo Freixo. Os socialistas não se abalaram com o adiamento da convenção petista até a Nacional decidir se recalcula a rota diante da possibilidade de Alessandro Molon e André Ceciliano disputarem os votos progressistas ao Senado. A avaliação é que Lula já demonstrou de forma inequívoca quem é seu nome ao Governo do Rio, e que o pragmatismo do ex-presidente vai falar mais alto. Até mesmo porque a retirada do apoio (e do tempo de TV) a Freixo não tem qualquer implicação sobre o desafio de fazer o presidente da Alerj decolar nas pesquisas de intenção de voto. As baterias do PSB estão voltadas a outro lado: Romário (PL). Afinal, até o momento, o Baixinho segue isolado na liderança, sem ser incomodado. A turma quer forçar o senador a botar a bola no campo das propostas.

Pajelança com samba

O governador Cláudio Castro se reúne hoje na quadra da Império Serrano com as escolas do Grupo de Acesso. Ele busca o apoio da categoria, mas terá que superar a mágoa: desde 2019, ainda com Witzel, não há subvenção do estado.

Picadinho

Sindicato dos Comerciários está com inscrições abertas para o curso gratuito Planejamento Financeiro para o Comércio, em parceria com o Senac.

A peça infantil "A rainha — experiências extraordinárias para a primeira infância" estreia no sábado no CCBB.

O deputado Alexandre Knoploch (PSC) completa 36 anos no sábado e prepara uma grande churrascada, no Clube Monte Sinai.

No fim de semana, tem cinema no Museu do Pontal: no sábado, é a pré-estreia de "Tromba Trem - O Filme"; o dia seguinte é da Turma da Mônica.