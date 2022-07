Marcelo Freixo e Alessandro Molon, candidatos ao Governo e Senado, respectivamente - Divulgação/PSB

Publicado 21/07/2022 15:16

O PSB-RJ se pronunciou publicamente após o PT-RJ suspender, até a reunião nacional do partido, o apoio à pré-candidatura de Marcelo Freixo ao Governo. Em nota, o PSB argumenta que os seus dois pré-candidatos às eleições majoritárias se destacam em posição de liderança contra Bolsonaro e que “o mais importante é derrotar quem ameaça a democracia”.

Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, contestou o apoio a Marcelo Freixo, justificando que o acordo entre os partidos previa lançar o candidato do PSB ao governo e Ceciliano, do PT, ao Senado. Na convenção pessebista, que aconteceu na última quarta-feira (20), foram oficializados os aspirantes às duas cadeiras: Freixo para o Governo e Molon para o Senado.