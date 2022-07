O vereador Gabriel Monteiro (PL) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 21/07/2022 07:00

Para Gabriel Monteiro (PL) ficar fora das eleições, ele teria que ser cassado pelos colegas na Câmara do Rio antes do deferimento de sua candidatura. A possibilidade é considerada remota — mas, de qualquer forma, o sobrenome estará nas urnas eletrônicas. O vereador lançou a irmã, Giselle, na raia estadual. O partido tem ainda outras dobradinhas em família: os irmãos e médicos da Baixada Deodalto, deputado estadual, e Flávio, que se lança a federal; além do niteroiense Carlos Jordy, que tentará eleger Renan Leal na Alerj.