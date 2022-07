Clarissa Garotinho e o pai, Anthony Garotinho - Reprodução / Instagram

Clarissa Garotinho e o pai, Anthony GarotinhoReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2022 09:00

Uma vinda do vice-presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, selou o reposicionamento da família Garotinho nas eleições deste ano. O patriarca Anthony deixou o páreo principal e, se os planos da cúpula forem aceitos, será puxador de votos para federal. Já Clarissa foi anunciada como o nome do partido na outra corrida majoritária, para o Senado. Nos bastidores, a especulação é se o clã vai direcionar o peso eleitoral a algum outro candidato — que não Cláudio Castro (PL), claro, dados os embates públicos com o governador. O primeiro na lista de apostas é Rodrigo Neves (PDT), que já teve conversas com os campistas. Isso, porém, antes da aliança com o PSD de Eduardo Paes... e de Caio Vianna, adversário de Wladimir Garotinho em 2020. Já a candidatura de Clarissa contou com um aliado involuntário: André Ceciliano (PT). O petista receberia o apoio do União, mas seu movimento em favor de Márcio Pacheco na briga pelo TCE deixou mágoas.