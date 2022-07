O ex-governador Anthony Garotinho - Reprodução / redes sociais

O ex-governador Anthony GarotinhoReprodução / redes sociais

Publicado 19/07/2022 14:50

O vice-presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, está no Rio de Janeiro para ajudar a definir o futuro da família Garotinho no partido. Em maio, o patriarca Anthony recebeu o aval para lançar sua pré-candidatura ao governo — mas a grande maioria da legenda manifestou o desejo de se aliar a Cláudio Castro (PL).

Agora, Rueda e o clã de Campos definem a melhor estratégia. Embora o ex-governador tenha declarado que só se candidataria em 2022 caso fosse concorrer a um retorno ao Palácio Guanabara, ele está disposto a recalcular a rota.

As opções em discussão envolvem também sua filha, a deputada Clarissa — afinal, os dois não vão competir um contra o outro. Na mesa, as opções envolvem todos os parlamentos. Existe até mesmo a opção de Garotinho se candidatar a estadual, com vistas à sucessão de André Ceciliano (PT).

A ideia é anunciar o resultado da conversa ainda nesta terça-feira (19).