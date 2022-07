'Laula da baleia' se apresenta em evento de Renan Ferreirinha - Divulgação

'Laula da baleia' se apresenta em evento de Renan FerreirinhaDivulgação

Publicado 19/07/2022 08:00

O primeiro evento da chapa PDT-PSD pelo governo do Rio teve uma competição e tanto de carisma. É que, no lançamento da pré-candidatura de Renan Ferreirinha, no sábado, Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz dividiram o palco com a pequena "Laula da baleia". A fofíssima aluna da rede municipal, que viralizou no Instagram da prefeitura, soltou o vozeirão em "Cidade Maravilhosa".