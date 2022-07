Prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, e seu vice-prefeito Frederico Paes - Divulgação

Publicado 18/07/2022 17:06

O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, e seu vice, Frederico Paes, foram absolvidos por unanimidade no TRE das acusações de abuso de poder econômico e propagação de fake news no pleito municipal de 2020. Se o resultado fosse o oposto, a chapa poderia ser cassada.



A alegação refutada pela corte dizia que a campanha de Wladimir teria feito o impulsionamento ilícito de posts, com o objetivo de associar o adversário Caio Vianna ao então prefeito Rafael Diniz. “A denúncia de que as publicações eram falsas não foi comprovada, nem a de abuso de poder econômico, como fica explícito na sentença”, avalia Flavio Willeman, o advogado de defesa.



Mas os céus não são de brigadeiro na família campista: quatro dias antes da determinação favorável ao filho, o TRE condenou o ex-governador Anthony Garotinho por compra de votos. A medida pode tirá-lo de campo nas próximas eleições por mantê-lo enquadrado na Lei da Ficha Limpa.