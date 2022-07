Pré-candidatura de Gustavo Schmidt à reeleição em que estavam presentes André Ceciliano, André Janones e Cláudio Castro - Divulgação

Publicado 18/07/2022 15:50 | Atualizado 18/07/2022 16:24

O Avante marcou sua convenção fluminense para o primeiro dia do calendário do TSE: ou seja, na quarta-feira (20), no Club Municipal, na Tijuca. O partido, que participa tanto da prefeitura como do governo, tem como presidenciável o deputado federal André Janones.

Aliás, a salada mista da legenda ficou explícita no sábado (16), durante o evento de lançamento da pré-candidatura de Gustavo Schmidt como deputado estadual. O mesmo palco reuniu, junto ao anfitrião, André Janones; o governador Cláudio Castro (PL); e o pré-candidato ao Senado pelo PT, André Ceciliano. Detalhe: o Avante tem um nome próprio na disputa pela Câmara Alta: o ex-secretário de Segurança Pública Marcelo Itagiba.

A expectativa da convenção marcada para daqui a dois dias é bater o martelo das nominatas federal e estadual, além de consagrar Itagiba. Mas o embarque oficial na chapa ao governo ficou só para o dia 30. O desfecho quase certo é o apoio a Castro.