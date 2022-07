Bolsonaro afirma que assassinato de petista em Foz do Iguaçu foi resultado de uma 'briga estúpida' - AFP

Publicado 17/07/2022 08:00

Quem não deve ter ficado muito feliz com a declaração de apoio de Eduardo Paes a Lula é seu antecessor no comando do PSD-RJ, Hugo Leal. Em encontros de pré-campanha, o deputado federal gosta de mencionar a interlocutores a proximidade a... Jair Bolsonaro. Mas a disputa na raia da direita não está fácil, ainda mais com aspiras puros-sangues no páreo — como o ex-ministro Eduardo Pazuello e o delegado de Polícia Federal Alexandre Ramagem.