O prefeito e presidente do PSD-RJ Eduardo Paes - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/07/2022 11:00

Não foi à toa que Eduardo Paes (PSD) precisou recuar após declarar seu apoio a Alessandro Molon (PSB) na corrida pelo Senado. No partido do prefeito, o veterano Átila Nunes capitaneia a campanha de apoio a André Ceciliano (PT), sendo acompanhado pelos também veteranos (e donos de muitos votos) Luiz Paulo e Lucinha. O presidente da Alerj também é muito benquisto na nominata federal — que vai ajudar a definir o tamanho do fundo partidário a partir de 2023. Há um aspira isolado que caminha com... Romário (PL).