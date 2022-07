Lona Cultural Sandra de Sá vai virar uma areninha - Gui Espíndola / Divulgação

Publicado 16/07/2022 09:00

A Prefeitura do Rio já botou na rua o projeto de transformar as lonas culturais em areninhas. Isso significa instalar uma estrutura de material termoacústico, garantindo mais qualidade tanto para o público quanto para o artista. E ainda levando sossego à vizinhança, já que os equipamentos estão, em sua maioria, em zonas residenciais. A mudança tem ainda outros — importantes — benefícios: na cidade apelidada de Hell de Janeiro durante o verão, os ambientes serão climatizados. E adaptados para oferecerem acessibilidade, com rampas e elevadores. Das sete lonas, duas estão em obras: a Sandra de Sá, em Santa Cruz, e a Herbert Vianna, na Maré. As reformas devem durar de cinco a seis meses, ao custo de cerca de R$ 2,5 milhões, cada. "O detalhe faz a diferença, já dizia minha avó. Vai ter horta, biblioteca e tudo o que um equipamento cultural precisa para dialogar com o território", diz o secretário Marcus Faustini, sobre as mudanças na Zona Oeste.





Imersão na ponte

Na exposição Conexões, que começa hoje no Horto do Fonseca, em Niterói, os visitantes vão poder usar óculos de realidade virtual para permitir um passeio pelo interior da estrutura do vão central da Ponte Rio-Niterói.

Você não gosta de mim, mas o seu vice...

Cláudio Castro reuniu 85 prefeitos ontem, na Barra, em um evento de pré-campanha. Só não foi a turma que tem outros candidatos — mas Rio e Cabo Frio estiveram representadas pelos respectivos vice-prefeitos...





Picadinho

A Focus Cia de Dança celebra 21 anos com quatro sessões hoje e amanhã. "Bichos dançantes", à tarde, é para crianças. À noite, "Vinte", tributo a Clarice Lispector.

O Seminário Show Business & Direito Autoral presencial na PUC-Rio será nesta segunda-feira (18). Gratuito.

Thereza Christina Rocque da Motta é a única poeta brasileira a se apresentar no Festival Internacional de Poesía de Medellín.

A Secretaria de Trabalho e Renda, em parceria com Instituto da Criança, lançam programa de capacitação profissional para jovens atuarem em restaurantes, hotéis e eventos.