O pré-candidato ao Senado Ivanir dos Santos - Divulgação

O pré-candidato ao Senado Ivanir dos SantosDivulgação

Publicado 16/07/2022 08:00

Com o apoio do PSD ao PDT já sacramentado — a ponto de os partidos marcarem uma convenção conjunta no próximo dia 23 —, as hostes brizolistas têm ainda um pepino para resolver: o Senado. Embora Cabo Daciolo pontue bem nas pesquisas, há quem avalie que a balança agora pende para Ivanir dos Santos. O cristão é popular; mas o babalawô oferece mais simbolismo para as bases.