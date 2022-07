Lixo deveria ter sido levado ao Centro de Tratamento de Resíduos - Foto de leitor

Publicado 16/07/2022 07:00

Enquanto em São Gonçalo os cidadãos são autuados se forem pegos descartando lixo de forma irregular, um caminhão com selo da prefeitura foi flagrado bem longe do Centro de Tratamento de Resíduos. Pior, despejando toda a sujeira bem ao lado de um CRAS. A prefeitura diz que a própria fiscalização viu a atitude porcalhona e emitiu uma multa. E completa: "a empresa prestadora de serviços está no fim de seu contrato e deixará de atuar no município".