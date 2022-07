Presidente do PSD-RJ, Eduardo Paes injetou ânimo na campanha de Marcelo Calero - Marcos Porto/Agencia O Dia

Presidente do PSD-RJ, Eduardo Paes injetou ânimo na campanha de Marcelo CaleroMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/07/2022 09:00

Notando o desânimo de Marcelo Calero em concorrer à reeleição como deputado federal, o prefeito Eduardo Paes (PSD) tratou de dar uma baita injeção de ânimo em seu ex-secretário de Governo. No fim de semana, os dois estiveram juntos no sábado e no domingo. Além de selar a parceria para o vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) coordenar a campanha do diplomata, Paes ainda deu uma missão aos secretários Marcus Faustini (Cultura), Joyce Trindade (Mulher) e Salvino Oliveira (Juventude). Eles irão apresentá-lo a lideranças nas respectivas áreas e "suburbanizar" o tijucano, que já tem eleitorado cativo na Zona Sul. O agrado incluiu ainda o número de campanha: o 01 não seria usado por ninguém, mas foi disponibilizado para Calero. Aliás, quem terá o mesmo privilégio — com um zero a mais na frente — será Eduardo Cavaliere, consagrando a dobradinha. Pedro Paulo e Guilherme Schleder não foram esquecidos: os dois usarão o 55.

Colado nos fortes

Primeiro bolsonarista a embarcar no PL, Márcio Labre está coladinho nas agendas de Cláudio Castro e Washington Reis. Aliás, a dupla que briga pelo Guanabara estará no lançamento da pré-candidatura de Labre, na Baixada.

A montanha-russa de Garotinho

O dia foi de fortes emoções para Anthony Garotinho, que mantém a pré-candidatura a despeito dos coleguinhas do União. De um lado, o STJ suspendeu uma condenação — mas logo depois o TRE confirmou uma sentença desfavorável.

Picadinho

Neste sábado, o MAM Rio apresenta a 3ª edição do “Super Sábado”, com programação diversa e gratuita nos espaços do museu. De 10h às 17h.

O II Congresso Estadual do PDT Diversidade vai acontecer neste sábado (16), às 14h, na sede do PDT, no Centro do Rio.

Hospital São Francisco, na Tijuca, é novo polo para realização de cirurgias bariátricas e metabólicas para pacientes via SUS.

Lançamento do livro "Bem no Meio, de Karen Acioly, com ilustrações de Marília Pirillo acontece domingo na Livraria da Travessa de Ipanema