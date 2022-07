Anthony Garotinho - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 14/07/2022 18:34

A menos que a Executiva Nacional do União Brasil intervenha, as dúvidas que pairam sobre os rumos da legenda com o maior fundo eleitoral já têm data para serem sanadas: a convenção partidária vai acontecer no próximo dia 31.

O local escolhido foi proporcional ao tamanho da agremiação, criada a partir da fusão do PSL com o DEM: o centro de convenções ExpoMag, na Cidade Nova — do ladinho da prefeitura.



No fim de semana, foi publicada uma carta assinada por quase toda a Executiva estadual, bem como aspiras a deputados federais e estaduais, defendendo a aliança com a chapa pela reeleição de Cláudio Castro (PL). Em maio, Anthony Garotinho recebeu o sinal verde da Nacional para entrar em pré-campanha pelo Palácio Guanabara — e continua com o bloco na rua, apesar do coro de descontentes.

Há ainda mais uma questão a ser resolvida em relação à outra eleição majoritária deste ano: Clarissa Garotinho. A deputada apareceu empatada tecnicamente com Alessandro Molon (PSB) e Daniel Silveira (PTB) em segundo lugar na corrida pelo Senado, na pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (14).