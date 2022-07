O vereador William Siri - Divulgação / CMRJ

Publicado 14/07/2022 08:00

O vereador William Siri (PSOL) teve um gosto amargo de como a política anda tumultuada: o encontro virtual "O gabinete tá on", na noite de terça-feira (12), foi invadido por uma horda de trolls. Quem queria discutir propostas para melhorar a cidade foi surpreendido por perfis fakes, que usaram música alta e gravação com discurso de ódio contra as mulheres para atrapalhar. O debate só pôde prosseguir depois que os assessores conseguiram banir os responsáveis pelo show de horrores e restringir o acesso.