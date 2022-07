Líderes de diferentes religiões articulam políticas contra o preconceito - Divulgação

Publicado 13/07/2022 09:00

O Rio deu o pontapé inicial para estruturar a Rede Intermunicipal de Liberdade Religiosa, junto com representantes de outros 12 municípios fluminenses. A articulação é do Babalorixá Márcio de Jagun, coordenador de Diversidade Religiosa da prefeitura, junto com líderes de diferentes credos e representantes de instituições da sociedade civil que atuam no combate ao preconceito — e até o criador do Macumber. Um dos propósitos da rede é fomentar a criação de unidades regionais da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), além de capacitar agentes públicos. Os planos incluem ainda o diálogo para a criação de políticas públicas e o fortalecimento dos canais de atendimento às vítimas de preconceito, com a participação das seções da OAB no estado. "Deus não tem religião. Não podemos nos dividir. A hora é de união para enfrentarmos juntos o preconceito religioso", defende Átila Nunes (PSD), relator da CPI da Intolerância Religiosa.

De grão em grão

Além de Patriota e Cidadania (ainda sem o tempo de TV), Rodrigo Neves selou o apoio do Agir à sua chapa. As siglas são pequenas — especialmente comparadas ao arco de Cláudio Castro —, mas o aspira batalha para conquistar outras.

Garotinho pistola

Em entrevista ao Estúdio B, Anthony Garotinho garantiu que, se não for candidato a governador, não estará nas urnas eletrônicas de outubro. Ele já foi o federal mais bem votado do Rio, mas não tem o apoio dos pares no União-RJ.





Picadinho

Até sábado estão sendo realizadas atividades temáticas relacionadas aos grandes nomes da capoeira. As inscrições são gratuitas, pelo site: https://mestrejagunço.com.br

Edição de julho do Clube de Leitura do CCBB conta com "A Volta ao Mundo em 80 Dias", que Octavio Aragão comenta hoje.

Projeto Jovens Tripulantes está com inscrições abertas para capacitar gratuitamente interessados em trabalhar em cruzeiros.

O projeto Bishow estará nesta quinta-feira no estacionamento do shopping Bangu, das 10h às 15h, com adoção de animais, microchipagem e vacinação. Tudo grátis.