Imóveis são demolidos na comunidade Cantagalo-Pavão-PavãozinhoDivulgação

Publicado 12/07/2022 19:56

Dez imóveis que funcionavam como estabelecimentos comerciais foram demolidos nesta terça (12) na subida da comunidade do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. A prefeitura, em parceria com a Secretaria de Ordem Pública, liderou hoje a ação de demolição de construções irregulares erguidas em área pública, na rua Saint Romain.

Entre os imóveis estavam uma mercearia insalubre, dois depósitos, uma barbearia e uma loja de açaí, além de um banheiro e estruturas de ambulantes estacionadas nas calçadas. Os estabelecimentos já tinham sido notificados sobre a ocorrência com um mês de antecedência.

Também foram encontrados 137 dos famoso “gatos”, as ligações clandestinas, totalizando 62 de luz e 15 de água desfeitas. Além disso, a ação recolheu 40 toneladas de entulho.

"É nossa responsabilidade cuidar da zona sul e atender as demandas de todos os cidadãos. É por isso que buscamos identificar as necessidades urbanas, mas sempre priorizando ouvir as pessoas e respeitar os espaços públicos", disse o subprefeito da zona sul, Flávio Valle