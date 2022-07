Anthony Garotinho é entrevistado no Estúdio B - Reprodução / redes sociais

O ex-governador Anthony Garotinho (União) garantiu, nesta terça-feira (12), que só estará nas urnas eletrônicas de outubro se conseguir se sagrar como o nome do União Brasil ao Governo do Rio.

"Só serei candidato a governador", enfatizou o campista em entrevista ao jornalista Marlon Brum, do portal Estúdio B, da Baixada Fluminense. No momento de fechamento desta nota, a transmissão ainda não terminou.

A pré-candidatura de Garotinho está na corda bamba: embora tenha recebido da Executiva Nacional do União Brasil a garantia do posto caso tivesse um bom resultado nas pesquisas de intenção de votos, ele não tem o apoio do partido no Rio. No fim de semana, um manifesto assinado pela esmagadora maioria da Executiva Estadual, bem como dos aspiras a federal e estadual, defende a aliança com o governador Cláudio Castro (PL).

O aspira foi o deputado federal com o maior número de votos na história do Rio, em 2010, quando foi escolhido por quase 700 mil eleitores. Ele reforçou que o segundo na lista, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), teve cerca de 450 mil.