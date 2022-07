O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio. - Divulgação

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio.Divulgação

Publicado 12/07/2022 15:44

O pré-candidato ao governo do Rio pelo PDT, Rodrigo Neves, e o presidente nacional do Agir (antigo PTC), Daniel Tourinho, apertaram as mãos nesta terça-feira (12) e selaram a parceria para as eleições de outubro. Até o momento, o brizolista já conta também com o Patriota e com o Cidadania — que, no entanto, ainda precisa debater com o PSDB o posicionamento da federação.

Ontem, a cúpula do PDT se reuniu para aparar as arestas depois do ato "RodriLula", na ABI — e marcou a data de sua convenção partidária para o próximo dia 23, no Club Municipal.

O encontro na Fundação Paschoalini serviu ainda para decidir que as agendas conjuntas dos pedetistas em nível estadual e federal — o ex-governador do Ceará Ciro Gomes — serão intensificadas.

"Com Ciro e Rodrigo, vamos seguir unificando e fortalecendo o partido de Leonel Brizola e Darcy RIbeiro para vencer no Rio e no Brasil", disse, na ocasião, o presidente nacional da legenda, Carlos Lupi. Também estavam lá figuras como os prefeitos de Cabo Frio e de Niterói, José Bonifácio e Axel Grael, e a deputada estadual Martha Rocha.