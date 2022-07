Evento em prol de Eduardo Cavaliere reuniu cerca de 4 mil pessoas - Reprodução / redes sociais

Publicado 12/07/2022 09:00

No sábado com um lindo sol de inverno, a praia da política fluminense era mesmo a pré-campanha. Cláudio Castro atravessou o Calçadão de Campo Grande com uma turma pluripartidária. No séquito, além de deputados da base — incluindo Thiago Pampolha e Marcio Canella, signatários de um manifesto defendendo o embarque do União Brasil na reeleição —, o governador também foi rodeado por vereadores. Até Welington Dias, do PDT de Rodrigo Neves, estava lá, com Verônica Costa, Dr. Gilberto, Marcio Santos, Eliel do Carmo e Alexandre Isquierdo. Ainda na Zona Oeste, mais perto da orla, Eduardo Cavaliere juntou cerca de 4 mil pessoas em uma casa de shows. No palco com as estrelas da nominata federal do PSD, Eduardo Paes deixou claro que quer ver todos trabalhando para eleger o ex-secretário de Meio Ambiente deputado estadual. E ainda semeou a intriga: "O mínimo que ele vai ser é prefeito do Rio. E quem estiver pensando nisso, pode aguardar a sua vez".

Sessão extraordinária

Alexandre Freitas (Pode) quer interromper o recesso parlamentar. É que a mensagem do governo propondo o teto de 18% ao ICMS de bens e serviços essenciais só chegou à Casa no dia seguinte à última sessão do semestre.





Picadinho

Começaram hoje e vão até dia 29 de julho as inscrições para o programa de capacitação voltado para mulheres chefes de família no Cantagalo.

Anthony Garotinho é o entrevistado do jornalista Marlon Brum, do Estúdio B, nesta terça-feira, a partir de 18h.

O duo português Fado Bicha, sensação na cena queer de Lisboa, se apresenta amanhã, no Dolores Club, pela turnê "Ocupação".

O shopping Nilópolis Square preparou uma colônia de férias entre 9 e 30 de julho, com programação especial como peças teatrais e oficinas infantis.