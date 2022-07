Urna eletrônica - Reprodução/Internet

Publicado 12/07/2022 07:00

Não é só o PL de Silva Jardim que está respondendo na Justiça Eleitoral a um processo de fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Na agenda da mesma 63ª Zona Eleitoral, estão ainda o Podemos — já intimado a apresentar as alegações finais — e o PSD, que tem uma oitiva de testemunhas marcada para hoje. As três são as únicas legendas na Câmara Municipal. Em outras palavras: caso a sentença dada aos liberais se repita, toda a Casa será renovada. Lembrando que será preciso uma confirmação pelo TRE.