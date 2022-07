Sentença da 63ª Zona Eleitoral pode cassar quatro dos nove vereadores - Internet

Publicado 10/07/2022 09:00

Primeiro, foi Mangaratiba, onde uma condenação por fraude à cota de gênero no pleito de 2020 pode anular os votos do Avante. Agora, é a vez de Silva Jardim. A 63ª Zona Eleitoral determinou a cassação dos mandatos e diplomas de todos os candidatos no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PL, além de declarar a inelegibilidade da presidente municipal da legenda e de Roberta Kely Cesar: a aspira a vereadora só teve quatro votos, não prestou contas, não demonstrou despesas de campanha — e, em suas redes, reproduziu material… de outra pessoa. Se a sentença for executada na íntegra (ainda há recurso), a Câmara fica de cabeça para baixo, já que quatro dos nove parlamentares são da legenda. Como lembra o advogado Carlos Frota, do Ibrapej, o Quociente Eleitoral deve mudar: "como apenas votos válidos são contabilizados, as cadeiras serão redistribuídas entre os demais partidos". Ou seja, quem não atingiu o QE pode ter nova chance.

As mulheres no Partido da Mulher

Falando na cota de gênero, a Justiça autorizou a abertura de um Inquérito Policial Eleitoral contra o diretório estadual do Partido da Mulher Brasileira por causa da prestação de contas de 2016. As falhas apuradas incluem a não aplicação do mínimo de 5% da verba em programas de promoção e difusão da participação política… das mulheres. O PMB-RJ garante que cumprirá a lei, lembrando que a Emenda Constitucional 117/22 isentou de sanções os casos de desrespeito à cota ocorridos antes da promulgação da norma.

Aproveitando o tempo livre

Presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara, Luiz Ramos Filho não tirou férias no recesso parlamentar. Ele aproveitou a interrupção das sessões para intensificar o trabalho de castração e adoção de cães e gatos.

Picadinho

Hoje a Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta para pais e filhos em duas sessões no Vivo Rio, no lançamento do álbum "Mundo Bita Sinfônico".

A semana será cheia de atividades para capoeiristas do Rio. Inscrições gratuitas no site: https://mestrejagunço.com.br.

Neste mês, fica em cartaz na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres a exposição "Ser do Mangue", da ONG Guardiões do Mar.

Os presidentes da Ademi-RJ e do Sinduscon-Rio, Marcos Saceanu e Cláudio Hermolin, debatem amanhã o Reviver Centro com Washington Fajardo, Andrea Senko e Jorge Arraes.