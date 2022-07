O presidente da Câmara de Quatis, Willian Carvalho (SDD) - Reprodução / redes sociais

09/07/2022

A pequena Quatis, no Sul Fluminense está estremecida: um dos cerca de 15 mil moradores apresentou um requerimento à Câmara pedindo a cassação de seu presidente. Tudo porque Willian Carvalho (SDD), o mais bem votado na eleição de 2020, teve a ousadia de dar um singelo "selinho" no namorado durante um evento do programa estadual Rio Sem LGBTfobia sediado no Legislativo. O documento também o acusa de ofender as mulheres em geral por causa de uma homenagem do parlamentar a uma mulher trans. Na sessão em que o requerimento seria discutido, o plenário ficou lotado — com apoiadores de Carvalho. Há, no entanto, uma movimentação para o assunto voltar à pauta na terça-feira, pressionando a Comissão de Ética a dar seguimento à denúncia. Vale lembrar que o município é reincidente: em 2016, Hélio Ricardo quase perdeu o mandato ao defender que as diretrizes escolares contemplassem o respeito às diversidades. Depois disso, abandonou a política.





Popular na assessoria

Habituados ao dia a dia de votações, os assessores de plenário da Alerj fizeram um pleito informal, em sua confraternização. Bruno Dauaire (União) está bem na fita: no eleitorado de homens e mulheres, foi escolhido o mais... gato.

Das comunidades para a academia

A parceria entre a Seinfra e a Uerj para o programa Na Régua rendeu um rebento. Em cerca de 30 dias, a universidade submete ao MEC a proposta de uma pós em Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária.

Picadinho

O ex-ministro do STF Célio Borja (1928 — 2022) foi homenageado postumamente pela Sociedade de Amigos de Carlos Lacerda, presidida pelo ex-deputado Mauro Magalhães.

O Circo Crescer e Viver está com inscrições abertas até o dia 29 para o Programa de Formação do Artista de Circo.

Hoje, no MAM Rio, a artista e pesquisadora Mayra Carvalho oferece uma oficina sobre o jogo da onça, de tradição indígena.

Na segunda-feira (11), a presidente da OAB Méier Gracia Monte Barradas oferece uma palestra para novos advogados e estagiários na sede da subseção.