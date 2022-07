O vereador Chagas Bola (União) - Divulgação / CMRJ

Publicado 08/07/2022 10:00

O bolsonarista Chagas Bola (União) tem demonstrado que, na Câmara do Rio, é #TeamCláudio. Tanto que pretende homenagear a primeira-dama do estado, Analine Castro, com o conjunto de Medalhas Pedro Ernesto — e já conseguiu o apoio de 21 colegas para emplacar a proposta. Ele justifica a concessão da maior honraria do legislativo carioca pelo trabalho da presidente de honra do RioSolidario no período crítico da Covid-19 e nas tragédias das chuvas.