Comissão de Esportes discute participação brasileira na Gymnasiade 2022

Publicado 07/07/2022 13:03

A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados discute hoje (7) a participação da delegação brasileira no principal evento do esporte mundial escolar, que fez bonito este ano e conquistou o segundo lugar no pódio, atrás apenas da anfitriã, França.

A Gymnasiade 2022, em que o Brasil foi premiado com 126 medalhas — sendo 45 de ouro, 45 de prata e 36 de bronze — foi realizada em maio. "O Brasil é uma potência esportiva escolar mundial. É o único país do mundo a ficar entre os três primeiros colocados nas últimas edições, que foram realizadas em Brasília (2013), na Turquia (2016) e em Marrocos (2018)", afirma o deputado Felício Laterça (PP), que pediu a reunião.

Na última edição dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) — o maior evento esportivo do país depois das Olimpíadas —, que aconteceu no Rio, o parlamentar destinou ao evento um valor de R$11 milhões, correspondente a 50% do financiamento. Este ano, a cidade sediará novamente a competição. E na sequência, no ano que vem, o Rio também vai receber a Gymnasiade sub15.