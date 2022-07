Detran-RJ lança Renovação da Habilitação Simplificada. - Divulgação.

Publicado 07/07/2022 09:00

O deputado Leo Vieira (PSC) já sabe o que vai fazer em agosto, quando a Assembleia Legislativa do Rio retomar as sessões: trabalhar para pautar o PL 6.167/2022. A proposta é dar um alívio aos bolsos cada vez menores por causa da inflação, com a anistia de juros e multa por atraso de pagamento de infrações de trânsito nos últimos cinco anos. Ele sustenta que a ideia não retira o caráter punitivo, mas estimula o cidadão a quitar as dívidas com o Detran-RJ, reduzindo o impacto que o valor integral teria no orçamento das famílias.