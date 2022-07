Evento de Lula e Alckmin na quadra da Unidos da Tijuca - Guilherme Gandolfi/MST

Publicado 07/07/2022 09:00

Como esperado, os pré-candidatos do campo progressista baixaram em peso ontem, na quadra da Unidos da Tijuca para ver Lula e Alckmin discursarem para a plateia da cultura. E a galera foi pronta para encontrar simpatizantes, que poderiam levar adiante o material de propaganda. Por questões da legislação eleitoral, nenhum adesivo ou panfleto exibia números de partido, menções às aspirações para outubro e, obviamente, a palavra proibidíssima até 16 de agosto: voto. As camisetas — muitas vermelhas — foram decoradas com colantes dos mais diversos. Os mais populares mencionavam apenas a estrela máxima da festa. Assessor e herdeiro político de Eliomar Coelho (PSB), Tiago Prata fez questão de botar a palavra samba em suas peças, e fez sucesso com a turma do baticumbum. A disputa entre André Ceciliano e Alessandro Molon também se fez presente no peito da galera — cada um com a sua versão de Lula & Freixo &... o aspira ao Senado da preferência do eleitor.

Dobradinhas na Lapa

O ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá escolheu uma data simbólica para lançar sua pré-candidatura a deputado federal. No dia 13, ele vai estar no Circo Voador com várias de suas dobradas. Zeidan já organizou sua turma.

Colado nos pesos-pesados

O estadual Renato Zaca vai fazer uma prestação de contas do mandato no Olaria Atlético Clube — e aproveitar para avisar eleitorado que, neste ano, está mirando na Câmara dos Deputados. Cláudio Castro e Romário estarão lá.

Picadinho

A Areninha Carioca Renato Russo, na Ilha do Governador, cogerida pelo Instituto Usina Social, vai receber no sábado a quadrilha Gonzagão do Pavilhão na Festa Julina.

Representantes do setor de turismo e do poder público se reúnem hoje no 4º Encontro Rio CVB - Rio de Negócios.

A exposição "Do Mar ao Tempo — uma coletânea do azul" , de Mary Dutra, está em cartaz no Museu Naval.

Hoje, o grupo de networking BNI Fiduciam reúne empresários de nichos variados em um encontro presencial. A turma vai apertar as mãos no Clube Militar, às 7h.