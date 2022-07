Evento Encontro do Samba, com participação de Lula e Alckmin - Guilherme Gandolfi/MST

Publicado 06/07/2022 18:35 | Atualizado 06/07/2022 19:12

No evento Encontro com o Samba, que recebe Lula e Alckmin na quadra da Unidos da Tijuca, nesta quarta-feira (6), o samba correu solto no palco até a chegada do convidado principal. Mas, na reunião de esquerda, e ainda por cima, sob o embalo dos tamborins, um porém. Entre risos e abraços, a turma estava sentindo falta... de uma gelada.

Todo mundo guardou um tempinho na agenda, de PSOL a PV, passando (claro!) pelo PSB de Marcelo Freixo e pelo anfitrião da festa, o PT. Os artistas, que não poderiam ficar de fora da programação, ganharam um espacinho reservado próximo ao palco. Com direito à cantora Teresa Cristina como mestre de cerimônia!